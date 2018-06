Riverfront Rendezvous

Music festival with kids activities, fireworks and lighted boat parade. Fri.: The Docksiders, Club Soda Club, Porky’s Groove Machine, The Original Wailers. Sat.: Michael Sodnik, Jerry Frasier, Red Rose, Vada’s Rockhouse, Them Coulee Boys, The Snow Birds, Tonic. Sun.:Good for the Soul, Kenny Ahem, Soul Symmetry, Wheelhouse, Back’n Kickin’ Band, Copper Box. Fri. 7:15-11 pm. Sat. 8 am-10:45 pm; Sun. 9 am-dusk. Schedule: Stevenspoint.com